«Кадис» — «Вильярреал»: счет матча 3:1, обзор голов

обыграл(3:1) в матче 4-го тура испанской Примеры.

Первый гол забили гости на 10-й минуте встречи. Форвард «Вильярреала» Александр Сёрлот воспользовался ошибкой соперника и вогнал мяч в ворота.

Спустя всего 8 минут нападающий «Кадис» Кристофер Рамос оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч после отскока и забил гол — 1:1.

На 30-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Вильярреала». Уверенно реализовал с точки форвард «Кадиса» Дарвин Мачис.

Уже на 50-й минуте все тот же Мачис пробил с края штрафной и попал точно в правый угол ворот — 3:1.

Футбол. Испания. Примера Кадис — Вильярреал 3:1 Голы: 0:1 Александр Сёрлот (10'), 1:1 Chris Ramos (18'), 2:1 Дарвин Мачис (пенальти) (30'), 3:1 Дарвин Мачис (50') Кадис: Херемиас Ледесма, Исаак Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хавьер Эрнандес, Иван Алехо (Рубен Собрино, 57'), Рубен Алькарас (Хосе Мари, 90'), Гонсало Эскаланте, Дарвин Мачис (Максимилиано Гомес, 78'), Рохер Марти (Альваро Негредо, 90'), Chris Ramos (Алекс Фернандес, 77') Вильярреал: Александр Сёрлот (Хосе Моралес Луис, 27'), Херар Морено (Этьен Капу, 83'), Алекс Баэна (Сантьяго Комесанья, 68'), Рамон Терратс (Кико Фемения, 84'), Денис Суарес, Йереми Пино (Ben Brereton Diaz, 68'), Альфонсо Педраса, Хорхе Куэнка, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт, Филип Йоргенсен Предупреждения: Chris Ramos (19'), Иван Алехо (22'), Рауль Альбиоль (35'), Хорхе Куэнка (53'), Алекс Баэна (61'), Луис Эрнандес (80'), Фали Хименес (82'), Рубен Алькарас (86'), Сантьяго Комесанья (90 + 5') Удаления: Альфонсо Педраса (22'), Quique Setien (45 + 10')

После этого матча «Кадис» занимает 5-е место в таблице Примеры с 7-ю очками в активе, а «Вильярреал» — на 14-й позиции (3).