«Рома» объявила о переходе Лукаку

сообщила на своем официальном сайте о переходе нападающего «Челси»

Бельгийский футболист будет выступать за римский клуб на правах аренды.

Соглашение рассчитано до июня 2023 года. Отмечается, что оно не предусматривает опцию обязательного выкупа игрока следующим летом.

Лукаку ранее уже играл под руководством главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Лукаку играл на правах аренды за миланский «Интер».

Напомним, ранее еще одним новичком «Ромы» стал бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун.