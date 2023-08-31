«Рома» объявила о переходе Лукаку

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
Бельгийский футболист будет выступать за римский клуб на правах аренды.
Соглашение рассчитано до июня 2023 года. Отмечается, что оно не предусматривает опцию обязательного выкупа игрока следующим летом.
Лукаку ранее уже играл под руководством главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне Лукаку играл на правах аренды за миланский «Интер».
Напомним, ранее еще одним новичком «Ромы» стал бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун.