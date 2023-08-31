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    «Рома» объявила о переходе Лукаку

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    «Рома» сообщила на своем официальном сайте о переходе нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Бельгийский футболист будет выступать за римский клуб на правах аренды.

    Соглашение рассчитано до июня 2023 года. Отмечается, что оно не предусматривает опцию обязательного выкупа игрока следующим летом.

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  • 25/08/2023

    • Лукаку ранее уже играл под руководством главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    В прошедшем сезоне Лукаку играл на правах аренды за миланский «Интер».

    Напомним, ранее еще одним новичком «Ромы» стал бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

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