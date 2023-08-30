Постекоглу прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Кубка лиги

Главный тренер «Тоттенхэма»высказался о поражении своей команды от «Фулхэма» в матче второго раунда Кубка английской лиги (1:1, 3:5 по пенальти).

«Конечно, я разочарован результатом и вылетом из Кубка. Мы сыграли не лучшим образом, особенно в начале матча, и это неудивительно, учитывая перестановки в составе.

Прогресс команды проявляется по-разному, и сегодня мы показали настоящий характер. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы победить, но мы проиграли по пенальти и должны это принять», — цитирует специалиста Football London.

Отметим, что «шпоры» потерпели свое первое поражение в официальных матчах под руководством Постекоглу.