ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаОбратный отсчет. За кем гоняются топ-клубы на «флажке» трансферного окна?
    Все новости спорта

    Агент Миранчука анонсировал возможный уход россиянина из «Аталанты»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Аталанта Торино Серия A Футбол Италии Трансферы
    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить команду перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщил Вадим Шпинев, агент российского игрока.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    «Что касается будущего Лёши и ближайших перспектив, то у него действующий контракт с "Аталантой", но существует вероятность перехода в другой клуб до конца трансферного окна», — приводит слова агента «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что Миранчук может вернуться в «Торино», за который выступал в прошедшем сезоне на правах аренды.

  • Читайте по теме

    • Контракт Алексея с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

    В прошлом чемпионате Италии Миранчук провел 29 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» воспользуется отсутствием Дзюбы?
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • У Карацева тоже будут проблемы в игре против Карбальеса-Баэны?
  • Карацев — Карбальес-Баэна. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли ЦСКА переиграть «Сочи»?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Карацев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Челси — Уимблдон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Твенте — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Партизан — Норшелланн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры