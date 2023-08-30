Агент Миранчука анонсировал возможный уход россиянина из «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты»может сменить команду перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщил Вадим Шпинев, агент российского игрока.

«Что касается будущего Лёши и ближайших перспектив, то у него действующий контракт с "Аталантой", но существует вероятность перехода в другой клуб до конца трансферного окна», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Миранчук может вернуться в «Торино», за который выступал в прошедшем сезоне на правах аренды.

Контракт Алексея с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В прошлом чемпионате Италии Миранчук провел 29 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.