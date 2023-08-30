«Жирона» попытается выкупить у «Барселоны» Эрика Гарсию

Эрик Гарсия Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, 22-летний футболист может перейти в «Жирону».
Испанские СМИ утверждают, что Хави против ухода Гарсии, но игрок уже сообщил главному тренеру «Барсы», что хочет продолжить карьеру в другом месте.
Эрик недоволен тем, что почти не получает игрового времени в каталонском клубе.
«Жирона» пытается подписать Гарсию в связи с предстоящей продажей Санти Буэно в английский «Вулверхэмптон».
Напомним, ранее этим летом «Барселона» выкупила у «Жироны» полузащитника Ориоля Ромеу.