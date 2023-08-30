ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаОбратный отсчет. За кем гоняются топ-клубы на «флажке» трансферного окна?
    Все новости спорта

    «Жирона» попытается выкупить у «Барселоны» Эрика Гарсию

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Жирона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вулверхэмптон АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия покинет команду перед закрытием трансферного окна.

    Эрик Гарсия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик Гарсия

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 22-летний футболист может перейти в «Жирону».

    Испанские СМИ утверждают, что Хави против ухода Гарсии, но игрок уже сообщил главному тренеру «Барсы», что хочет продолжить карьеру в другом месте.

    Эрик недоволен тем, что почти не получает игрового времени в каталонском клубе.

  • Обратный отсчет. За кем гоняются топ-клубы на «флажке» трансферного окна?
  • Европейские топ-клубы торопятся усилиться в последние дни трансферного окна
  • Сегодня

    • «Жирона» пытается подписать Гарсию в связи с предстоящей продажей Санти Буэно в английский «Вулверхэмптон».

    Напомним, ранее этим летом «Барселона» выкупила у «Жироны» полузащитника Ориоля Ромеу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» воспользуется отсутствием Дзюбы?
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • У Карацева тоже будут проблемы в игре против Карбальеса-Баэны?
  • Карацев — Карбальес-Баэна. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли ЦСКА переиграть «Сочи»?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Карацев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Челси — Уимблдон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Твенте — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Партизан — Норшелланн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры