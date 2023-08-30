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    «Ахмат» справился с «Крыльями» в Кубке России

    «Ахмат» — «Крылья Советов»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 3-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1.

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    На голы Мохамеда Конате, Ясмина Челиковича и Ивана Олейникова самарцы ответили точным ударом Гленна Бейла.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Ахмат — Крылья Советов 3:1
    Голы: 1:0 Мохамед Конате (44'), 1:1 Гленн Бейл (51'), 2:1 Ясмин Челикович (53'), 3:1 Иван Олейников (90+4') Ахмат: Михаил Опарин, Ризван Уциев, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Владислав Камилов, Camilo, Заим Диванович, Владимир Ильин, Мохамед Конате, Kovachev S. Крылья Советов: Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Матео Барач, Николай Рассказов, Иван Бобёр, Максим Витюгов, Дмитрий Иванисеня, Георгий Зотов, Амар Рахманович, Владислав Шитов Предупреждения: Роман Евгеньев (63'), Бернард Бериша (80'), Ясмин Челикович (90')

    «Ахмат» с 3 очками поднялся на третье место в группе C Кубка России. Самарцы после трех поражений кряду замыкают квартет.

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