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    Тренер «Интера» высказался о возможном переходе Лукаку в «Рому»

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    Наставник «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на возможный переход форварда Ромелу Лукаку из «Челси» в «Рому».

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Переход Лукаку в "Рому"? Отличный трансфер для "Ромы". Это хорошо для итальянского футбола. Он отличный игрок. Я очень доволен своими игроками и семьей "Интера". Надеюсь, что в этом году я снова получу большое удовлетворение. Злость или печаль из-за Лукаку? Я рад за итальянский футбол. Я работаю в "Интере" два года и рад тренировать эту великую команду с замечательными болельщиками. Довольны курсом, завоевали титулы и сделали очень важные дела», — приводит слова Индзаги журналист Дэниел Мари в своём «твиттере».

    Лукаку в сезоне-2022/2023 играл за «Интер» на правах аренды.

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