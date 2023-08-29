Тренер «Интера» высказался о возможном переходе Лукаку в «Рому»

Наставник «Интера»отреагировал на возможный переход форвардаиз «Челси» в «Рому».

«Переход Лукаку в "Рому"? Отличный трансфер для "Ромы". Это хорошо для итальянского футбола. Он отличный игрок. Я очень доволен своими игроками и семьей "Интера". Надеюсь, что в этом году я снова получу большое удовлетворение. Злость или печаль из-за Лукаку? Я рад за итальянский футбол. Я работаю в "Интере" два года и рад тренировать эту великую команду с замечательными болельщиками. Довольны курсом, завоевали титулы и сделали очень важные дела», — приводит слова Индзаги журналист Дэниел Мари в своём «твиттере».

Лукаку в сезоне-2022/2023 играл за «Интер» на правах аренды.