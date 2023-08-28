«Арсенал» Тула — «Торпедо»: счет матча 1:1, обзор голов

«Арсенал» Тула Фото: globallookpress.com
На гол Ишхана Гелояна гости ответили точным ударом Ираклия Манелова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Арсенал Тула — Торпедо 1:1
Голы: 1:0 Geloyan I. (36'), 1:1 Ираклий Манелов (56') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Geloyan I., Максим Кайнов, Александр Коротков, Levin V., Makarov A., Джонатан Окоронкво, Алексей Померко, Артём Попов, Сергей Ткачёв Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Иван Енин, Георгий Гонгадзе, Ираклий Манелов, Владимир Москвичёв, Дмитрий Полоз, Йорди Рейна, Евгений Шляков, Роман Юзепчук Предупреждения: Makarov A. (66'), Илья Быковский (83'), Марио Чурич (90')
«Торпедо» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. У «Арсенала» 7 очков и 15-е место.