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    «Арсенал» и «Торпедо» поделили очки

    «Арсенал» Тула — «Торпедо»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В 7-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» и московское «Торпедо» сыграли вничью 1:1.

    «Арсенал» Тула
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    «Арсенал» Тула

    На гол Ишхана Гелояна гости ответили точным ударом Ираклия Манелова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Торпедо 1:1
    Голы: 1:0 Geloyan I. (36'), 1:1 Ираклий Манелов (56') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Geloyan I., Максим Кайнов, Александр Коротков, Levin V., Makarov A., Джонатан Окоронкво, Алексей Померко, Артём Попов, Сергей Ткачёв Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Иван Енин, Георгий Гонгадзе, Ираклий Манелов, Владимир Москвичёв, Дмитрий Полоз, Йорди Рейна, Евгений Шляков, Роман Юзепчук Предупреждения: Makarov A. (66'), Илья Быковский (83'), Марио Чурич (90')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Торпедо» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. У «Арсенала» 7 очков и 15-е место.

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