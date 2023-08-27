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    Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Шинником» в матче Первой лиги

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    Обзор матчей 7-го тура российской Первой лиги.

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    В одном из матчей махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Шинником» (1:1). Первый гол хозяева забили на 64-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Динамо» Самину Абдуллахи.

    Спустя всего 8 минут «Шинник» сравнял счет благодаря голу полузащитника ярославской команды Дмитрия Самойлова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо-Махачкала — Шинник 1:1
    Голы: 1:0 Самину Абдуллахи (64'), 1:1 Денис Самойлов (72') Динамо-Махачкала: Volk D., Самину Абдуллахи, Alibekov M., Касинтура, Никита Глушков, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Ражаб Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. Шинник: Александр Довбня, Василий Алейников, Guzj D., Kotin N., Rubtsov I., Денис Самойлов, Артём Самсонов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов, Эдуард Валиахметов, Вячеслав Зинков Предупреждения: Ражаб Магомедов (32'), Сослан Кагермазов (38'), Guzj D. (54'), Malakhov A. (57'), Дмитрий Шадринцев (59'), Yusupov Z. (76')

    После этого матча «Динамо» из Махачкалы занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 9-ю очками в активе. «Шинник» — на 10-й позиции (10).

    В параллельном матче «Черноморец» и КАМАЗ не смогли открыть счет (0:0). За всю встречу хозяева нанесли 3 удара в створ ворот, а челнинцы — 5 раз угрожали воротам соперника.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Черноморец — КамАЗ 0:0
    Черноморец: Frolkin D., Abakarov M., Adaev V., Даниил Фомин, Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Magomedov Z., Иван Маклаков, Rudenko V., Saaduev S. КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Ильнур Бадртдинов, Александр Гаглоев, Gorelov P., Валентин Пальцев, Ratnikov S., Даниил Родин, Александр Щербатюк, Дамир Таликин Предупреждения: Gorelov P. (15'), Abakarov M. (22'), Grechkin A. (37'), Александр Гаглоев (71')

    После этого матча «Черноморец» занимает 14-ю строчку в таблице Первой лиги (9 очков). КАМАЗ — на 6-м месте (11).

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