ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»Стопроцентный «Сити». Ракета Родри принесла чемпионам впечатляющую победу над «Шеффилдом»
  • 23:56
    • «Наполи» всухую обыграл «Сассуоло» в матче Серии А
  • 21:57
    • Гол Глушенкова обеспечил «Локомотиву» победу над «Сочи»
  • 21:28
    • «Ювентус» дома не смог обыграть «Болонью» в матче Серии А
  • 20:31
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Вильярреалом»
  • 20:28
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»
    Все новости спорта

    «Ницца» и «Лион» разошлись миром в матче Лиги 1

    «Ницца» — «Лион»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ницца Лион
    «Ницца» сыграла вничью с «Лионом» (0:0) в матче 3-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Команды так и не смогли открыть счет в этом матче. «Ницца» сумела нанести 5 ударов в створ ворот. «Лион» совершил всего один удар.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Лион 0:0
    Ницца: Марчин Булка, Юсеф Аталь (Джордан Лотомба, 90'), Жан-Клер Тодибо, Данте, Мельвен Бар, Морган Сансон, Юссуф Ндайишимие, Кефрен Тюрам-Юльен (Хишем Будауи, 84'), Гаэтан Лаборде (Бадредин Буанани, 69'), Теремас Моффи (Эванн Гессан, 90'), Софьян Диоп (Билал Браими, 83') Лион: Amin Sarr (Тино Кадевере, 71'), Райан Шерки (Мохамед Эль-Аруш, 90'), Максанс Какере, Брэдли Баркола, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Skelly Alvero, 71'), Корентин Толиссо, Николас Тальяфико, Синали Дьоманде, Дуйе Чалета-Цар, Саэль Кумбеди, Реми Риу Предупреждения: Юссуф Ндайишимие (32'), Николас Тальяфико (90'), Саэль Кумбеди (90 + 2'), Дуйе Чалета-Цар (90 + 2'), Skelly Alvero (90 + 5')

    После этого матча «Лион» занимает 16-е место в таблице Лиги 1 (1). «Ницца» — на 13-й позиции (3).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» взять верх над «Райо Вальекано»?
  • «Райо Вальекано» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Интер» легко победит «Кальяри»
  • «Кальяри» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Добудет ли «Аль-Иттихад» крупную победу?
  • «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 28 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аль-Вахда — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Иттифак
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хетафе — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Австралия — Япония
  • Баскетбол
  • Завтра в 14:10
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мюллер — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Циципас — Раонич
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры