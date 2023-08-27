«Ницца» — «Лион»: счет матча 0:0, обзор

сыграла вничью с(0:0) в матче 3-го тура французской Лиги 1.

Команды так и не смогли открыть счет в этом матче. «Ницца» сумела нанести 5 ударов в створ ворот. «Лион» совершил всего один удар.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Лион 0:0 Ницца: Марчин Булка, Юсеф Аталь (Джордан Лотомба, 90'), Жан-Клер Тодибо, Данте, Мельвен Бар, Морган Сансон, Юссуф Ндайишимие, Кефрен Тюрам-Юльен (Хишем Будауи, 84'), Гаэтан Лаборде (Бадредин Буанани, 69'), Теремас Моффи (Эванн Гессан, 90'), Софьян Диоп (Билал Браими, 83') Лион: Amin Sarr (Тино Кадевере, 71'), Райан Шерки (Мохамед Эль-Аруш, 90'), Максанс Какере, Брэдли Баркола, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Skelly Alvero, 71'), Корентин Толиссо, Николас Тальяфико, Синали Дьоманде, Дуйе Чалета-Цар, Саэль Кумбеди, Реми Риу Предупреждения: Юссуф Ндайишимие (32'), Николас Тальяфико (90'), Саэль Кумбеди (90 + 2'), Дуйе Чалета-Цар (90 + 2'), Skelly Alvero (90 + 5')

После этого матча «Лион» занимает 16-е место в таблице Лиги 1 (1). «Ницца» — на 13-й позиции (3).