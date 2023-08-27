Бонгонда: С «Ахматом» была тяжелая игра

Форвард «Спартака»прокомментировал неудачную серию красно-белых без побед.

Ранее москвичи в поединке 6-го тура РПЛ не смогли одолеть «Ахмат» (0:0).

«С "Ахматом" была очень тяжёлая игра. К сожалению, мы так и не смогли вскрыть ворота соперника. Нам нужно прибавлять!

Неудачная серия "Спартака"? Я не знаю, что произошло. У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше. Я не могу сейчас рассуждать о каких-то целях команды. Уверен только в одном — мы сделаем всё, что от нас зависит, для достижения наилучшего результата!» — сказал Бонгонда «Чемпионату».