Испанский журналист сравнил Захаряна с Давидом Сильвой

Жжурналист Mundo Deportivoотреагировал на дебют россиянинав матче 3-го тура Примеры с «Лас Пальмасом» (0:0).

«На мой взгляд, Захарян подходит "Реал Сосьедад". Он может дать многое, в том числе: хорошие удары и магию в центре поля, которой у команды нет. "Реал Сосьедад" не хватает Давида Сильвы, который завершил карьеру. Возможно, Захарян сможет взять на себя его роль. Единственное, что у меня вызывает сомнение — физическая готовность Захаряна. Пока что Арсен способен спасти один матч, однако Иманолу (главному тренеру "Реал Сосьедад", прим "СЭ") нужен игрок, который будет готов это сделать в любой игре и в любой момент», — сказал Лопес «СЭ».

Соглашение Захаряна с баскским клубом истекает летом 2029 года.