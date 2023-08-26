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    Испанский журналист сравнил Захаряна с Давидом Сильвой

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    Жжурналист Mundo Deportivo Анхель Лопес отреагировал на дебют россиянина Арсена Захаряна в матче 3-го тура Примеры с «Лас Пальмасом» (0:0).

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «На мой взгляд, Захарян подходит "Реал Сосьедад". Он может дать многое, в том числе: хорошие удары и магию в центре поля, которой у команды нет. "Реал Сосьедад" не хватает Давида Сильвы, который завершил карьеру. Возможно, Захарян сможет взять на себя его роль. Единственное, что у меня вызывает сомнение — физическая готовность Захаряна. Пока что Арсен способен спасти один матч, однако Иманолу (главному тренеру "Реал Сосьедад", прим "СЭ") нужен игрок, который будет готов это сделать в любой игре и в любой момент», — сказал Лопес «СЭ».

    Соглашение Захаряна с баскским клубом истекает летом 2029 года.

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