Тен Хаг о камбэке «МЮ»: Команда проявила потрясающий характер

Главный тренерпрокомментировал волевую победу над в матче АПЛ с(3:2).

«Кошмарный старт, но команда проявила потрясающий характер. Мы сохраняли спокойствие и сосредоточенность. Мы верили в себя, придерживались плана, показывали хороший футбол и забили три хороших гола. Отличный камбэк.

При всем уважении к "Ноттингем Форест", нельзя давать ему забивать такие мячи. Мы просто подарили эти голы. Это безумие, но порой матчи складываются именно так.

Как я и сказал, мы сохраняли спокойствие. Это показательно. Мы уже видели, что эта команда способна отыгрываться. Если вы так начинаете матч, нужно переламывать ситуацию. Это непросто, так что отдаю должное игрокам.

У нас есть характер. Мы определенно можем подтянуть некоторые вещи, но в целом у этой команды есть характер, нужный для того, чтобы отыграться в любой момент.

С правилом (компенсации времени) что-то не так. Соперник тянул время с самого начала и был за это вознагражден», — заявил тен Хаг BBC.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем матче «манкунианцы» встретятся с «Арсеналом» 3 сентября.