Скопинцев: Надо было терпеть, но где‑то не хватило выдержки

Защитниквысказался относительно поединка против(2:2).

«Игра получилась на радость болельщикам. Яркий футбол. Мы в очередной раз проявили характер, даже вышли вперед в меньшинстве, но время очень долго тянулось после удаления, надо было терпеть, но где‑то не хватило выдержки.

Мой гол? Я пару раз в цикл тренирую такие моменты, чтобы быть более непредсказуемым. Ждал такой момент, количество перешло в качество. Рад, что забил гол.

Пропущенный мяч? Мы проделали грандиозную работу, должны быть удовлетворены тем результатом, который достигли, увезли одно очко из Казани и остаемся в лидирующей группе», — приводит слова Скопинцева «Матч ТВ».

«Динамо» с 11 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» (6) — 11‑й.