Защитник «Урала» о поражении от «Зенита»: У нас не сработал план на игру

Защитникпрокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ с(0:4).

«Если быстро пропускаешь от "Зенита", потом всегда сложно. Нельзя забывать, что "Зенит" чемпион, сложно всем. У нас не сработал план на игру, поэтому пропустили быстрый гол.

Плюс не смогли забить хотя бы один, чтобы не так грустно было. У команды есть ресурс, чтобы хорошо продолжить сезон. У нас следующий матч на Кубок с "Рубином". Сейчас надо проанализировать наши ошибки. Нужно работать и улучшать, что есть», — цитирует Кулакова «РИА Новости».

После этого матча «Урал» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем матче екатеринбургская команда сыграет 29 августа с «Рубином» в Кубке России.