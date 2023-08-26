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    Защитник «Урала» о поражении от «Зенита»: У нас не сработал план на игру

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    Защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ с «Зенитом» (0:4).

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    «Если быстро пропускаешь от "Зенита", потом всегда сложно. Нельзя забывать, что "Зенит" чемпион, сложно всем. У нас не сработал план на игру, поэтому пропустили быстрый гол.

    Плюс не смогли забить хотя бы один, чтобы не так грустно было. У команды есть ресурс, чтобы хорошо продолжить сезон. У нас следующий матч на Кубок с "Рубином". Сейчас надо проанализировать наши ошибки. Нужно работать и улучшать, что есть», — цитирует Кулакова «РИА Новости».

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    • После этого матча «Урал» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем матче екатеринбургская команда сыграет 29 августа с «Рубином» в Кубке России.

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