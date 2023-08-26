Круговой прокомментировал победу «Зенита» в матче РПЛ с «Уралом»

Защитниквысказался о разгромной победе своей команды в матче РПЛ с(4:0).

«Если брать командные качества, можно говорить, что первый тайм был образцово-показательным, но у меня не очень пошла игра. Не знаю, с чем это связано.

Возможно, с психологическим тонусом. Но мы достойно сыграли и уверенно одержали победу. Во втором тайме я играл намного лучше, меньше брака было.

Я еще поскользнулся в первом тайме, поэтому в перерыве пришлось менять шипы», — приводит слова Кругового РИА Новости.

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем матче «сине-бело-голубые» встретятся 30 августа с «Балтикой» в рамках Кубка России.