Сегодня в рамках 3-го тура АПЛ состоится матч, в котором лондонский «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Борнмутом». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Борнмут»

«Борнмут» после двух стартовых туров набрал один балл и расположился на 15-м месте в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей команды на данный момент составляет 2:4.

С этого сезона «вишен» возглавляет бывший главный тренер «Райо Вальекано» Андони Ираола. В прошлой кампании Ла Лиги испанский наставник вместе с командой из Мадрида занял 11-е место в чемпионате.

Дебют Ираолы в Англии пришелся на домашний матч с «Вест Хэмом». «Вишни» спаслись от поражения, сравняв счет на 83-й минуте игры. Ничья 1:1.

Во втором туре «Борнмут» отправился на выезде в Ливерпуль, чтобы сыграть с дружиной Юргена Клоппа. Гости сразу же открыли счет, отличившись на 3-й минуте, но затем пропустили 3 гола от «красных» и потерпели первое поражение в сезоне (1:3).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» под руководством нового главного тренера Энджа Постекоглу стартовали в новом сезоне АПЛ с ничьей на выезде против «Брентфорда» (2:2).

В центральном матче второго тура «Тоттенхэм» принимал «Манчестер Юнайтед». Лондонский клуб показал отличную игру и одержал заслуженную сухую победу — 2:0. Голами в составе победителей отличились Сарр и Дэвис.

Таким образом, «шпоры» записали в свой актив 4 очка в 2-х матчах. Сейчас команда Постекоглу занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» завершил чемпионат на 8-м месте и впервые за 14 лет не попал в еврокубки.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись выездными победами. В обоих матчах был зафиксирован счет 3:2 в пользу гостей. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Тоттенхэма» 6 побед, «Борнмут» выиграл дважды и еще столько же команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.38.