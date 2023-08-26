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    «Шпоры» быстро добьются своего

    «Борнмут» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, АПЛ, 26 августа 2023 года

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    Ришарлисон
    «Борнмут» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 14:30 мск. «Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Августа 2023 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 14:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Борнмут»

    Эта команда стартовала явно не лучшим образом. В двух первых турах набран лишь один зачетный балл.

    Вероятно, придется «Борнмуту» бороться за выживание в элите. Впрочем, такая роль для этого клуба не нова.

    Коэффициенты матча Борнмут — Тоттенхэм

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    Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Борнмут» по всем статьям уступил «Ливерпулю» (1:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    А вот поединки с «Тоттенхэмом» для команды складываются не худшим образом. Из пяти последних очных встреч выиграно две при двух поражениях.

    «Борнмут» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Последняя очная битва и победа в ней (3:2) еще не забылась.

    «Тоттенхэм»

    «Шпорам» все никак не удается побороться за заветное чемпионство. А без ушедшего в «Баварию» Харри Кейна шансы на него уменьшаются.

    Лондонцы не блещут стабильностью результатов. Да и откровенно провальные поединки и даже турнирные отрезки им не в диковинку.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тоттенхэм» на родной арене не оставил шансов «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    А вот в стартовом туре лондонцы потеряли два очка. Ничья с «Брентфордом» (2:2) явно не удовлетворила тренерский штаб «шпор».

    И уж точно «Тоттенхэм» постарается отомстить «Борнмуту» за апрельское поражение. Да и состав у «шпор» даже без Кейна приличный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Борнмута» дают — 3.91, ничья оценена — в 4.12.

    «Шпоры» явно сильнее соперника, что и продемонстрируют с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.

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    «Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. «Шпоры» быстро добьются своего
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