«Борнмут» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 14:30 мск. «Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

Эта команда стартовала явно не лучшим образом. В двух первых турах набран лишь один зачетный балл.

Вероятно, придется «Борнмуту» бороться за выживание в элите. Впрочем, такая роль для этого клуба не нова.

Коэффициенты матча Борнмут — Тоттенхэм 1X2Новым игрокам 3.653.901.93Бонус$9500

Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Борнмут» по всем статьям уступил «Ливерпулю» (1:3).

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А вот поединки с «Тоттенхэмом» для команды складываются не худшим образом. Из пяти последних очных встреч выиграно две при двух поражениях.

«Борнмут» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Последняя очная битва и победа в ней (3:2) еще не забылась.

«Тоттенхэм»

«Шпорам» все никак не удается побороться за заветное чемпионство. А без ушедшего в «Баварию» Харри Кейна шансы на него уменьшаются.

Лондонцы не блещут стабильностью результатов. Да и откровенно провальные поединки и даже турнирные отрезки им не в диковинку.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тоттенхэм» на родной арене не оставил шансов «Манчестер Юнайтед» (2:0).

А вот в стартовом туре лондонцы потеряли два очка. Ничья с «Брентфордом» (2:2) явно не удовлетворила тренерский штаб «шпор».

И уж точно «Тоттенхэм» постарается отомстить «Борнмуту» за апрельское поражение. Да и состав у «шпор» даже без Кейна приличный.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.94.

На викторию «Борнмута» дают — 3.91, ничья оценена — в 4.12.

«Шпоры» явно сильнее соперника, что и продемонстрируют с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.