«Борнмут» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:2, обзор голов

«Тоттенхэм» Фото: globallookpress.com
Авторами голов стали Джеймс Мэддисон и Деян Кулусевски.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Борнмут — Тоттенхэм 0:2
Голы: 0:1 Джеймс Мэддисон (17'), 0:2 Деян Кулушевски (63') Борнмут: Нето, Максимилиан Ааронс, Илья Забарный, Ллойд Келли, Милош Керкез, Филип Биллинг (Киффер Мур, 86'), Джо Ротуэлл (Льюис Кук, 46'), Энтойн Семеньо (Дэвид Брукс, 73'), Райан Кристи (Хамед Траоре Жуниор, 60'), Джастин Клюйверт (Джейдон Энтони, 60'), Доминик Соланке Тоттенхэм: Ришарлисон (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 60'), Сон Хын Мин, Джеймс Мэддисон (Оливер Скипп, 73'), Деян Кулушевски, Ив Биссума (Джовани Ло Чельсо, 74'), Папе Сарр (Иван Перишич, 59'), Destiny Udogie (Бен Дэвис, 82'), Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Педро Порро, Гульельмо Викарио Предупреждения: Ллойд Келли (45 + 1'), Ив Биссума (53'), Ришарлисон (54'), Иван Перишич (71')
Теперь в активе «Тоттенхэма» семь очков и первое место в турнирной таблице. У «Борнмута» один пункт и пятнадцатая строчка.