1-й таймАрсенал — ФулхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Фулхэм». Онлайн
  • 16:40
    • «Рубин» — «Динамо»: стартовые составы команд
  • 16:31
    • «Тоттенхэм» справился с «Борнмутом»
  • 13:50
    • Официально: Санчес стал игроком «Интера»
  • 11:27
    • «Рома» объявила о подписании экс-нападающего «Зенита»
  • 12:24
    • Винисиус получил травму в матче против «Сельты»
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» справился с «Борнмутом»

    «Борнмут» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Тоттенхэм
    В матче третьего тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде переиграл «Борнмут» со счетом 2:0.

    «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм»

    Авторами голов стали Джеймс Мэддисон и Деян Кулусевски.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Тоттенхэм 0:2
    Голы: 0:1 Джеймс Мэддисон (17'), 0:2 Деян Кулушевски (63') Борнмут: Нето, Максимилиан Ааронс, Илья Забарный, Ллойд Келли, Милош Керкез, Филип Биллинг (Киффер Мур, 86'), Джо Ротуэлл (Льюис Кук, 46'), Энтойн Семеньо (Дэвид Брукс, 73'), Райан Кристи (Хамед Траоре Жуниор, 60'), Джастин Клюйверт (Джейдон Энтони, 60'), Доминик Соланке Тоттенхэм: Ришарлисон (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 60'), Сон Хын Мин, Джеймс Мэддисон (Оливер Скипп, 73'), Деян Кулушевски, Ив Биссума (Джовани Ло Чельсо, 74'), Папе Сарр (Иван Перишич, 59'), Destiny Udogie (Бен Дэвис, 82'), Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Педро Порро, Гульельмо Викарио Предупреждения: Ллойд Келли (45 + 1'), Ив Биссума (53'), Ришарлисон (54'), Иван Перишич (71')

    Календарь и таблица АПЛ

    Теперь в активе «Тоттенхэма» семь очков и первое место в турнирной таблице. У «Борнмута» один пункт и пятнадцатая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» прервет серию неудач
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «МЮ» снова обыграет «Ноттингем Форест» и при этом не пропустит?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Защитит ли Усик все пояса в бою с Дюбуа?
  • Усик — Дюбуа. Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Усик — Дюбуа
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.39
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры