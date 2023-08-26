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    Альгуасиль: Очевидно, что я поставил Захаряна в сложную ситуацию

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    Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль прокомментировал дебют российского полузащитника Арсена Захаряна в матче с «Лас-Пальмасом».

    Иманол Альгуасиль
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    Иманол Альгуасиль

    «Очевидно, что я поставил Захаряна в сложную ситуацию. Но это лишь потому, что этот парень обладает высоким уровнем индивидуального мастерства. Он — игрок, который может подключаться в штрафную, зацепиться, имеет хороший пас и умеет завершать атаки.

    У Захаряна феноменальный удар, как вы могли заметить при подаче углового. Он не стесняется агрессивной игры. Хорошо выступить для него было сложно, потому что у него было всего лишь несколько дней на адаптацию. Плюс он совсем не знал команду, не был знаком с игроками. Но он может многое дать нам», — сказал Альгуасиль на послематчевой пресс-конференции.

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