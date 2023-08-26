Альгуасиль: Очевидно, что я поставил Захаряна в сложную ситуацию

Главный тренерпрокомментировал дебют российского полузащитникав матче с

«Очевидно, что я поставил Захаряна в сложную ситуацию. Но это лишь потому, что этот парень обладает высоким уровнем индивидуального мастерства. Он — игрок, который может подключаться в штрафную, зацепиться, имеет хороший пас и умеет завершать атаки.

У Захаряна феноменальный удар, как вы могли заметить при подаче углового. Он не стесняется агрессивной игры. Хорошо выступить для него было сложно, потому что у него было всего лишь несколько дней на адаптацию. Плюс он совсем не знал команду, не был знаком с игроками. Но он может многое дать нам», — сказал Альгуасиль на послематчевой пресс-конференции.