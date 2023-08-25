Тренер «Реал Сосьедада» объяснил почему включить Захаряна в состав команды на следующий матч

Главный тренеррассказал о возможном дебюте полузащитникав предстоящем матче Примеры с

«Очевидно, сейчас Мерино не в лучшем состоянии, потому что много дней был вне команды и не участвовал в играх, но если я его привлек, то это потому, что он должен играть.

Так же как Оласагасти и Захарян, которые, хотя они с нами всего неделю, очень хорошо тренируются каждый день. Именно поэтому я включил их в состав», — цитирует Альгуасиля El Desmarque.

Напомним, что в августе Захарян пополнил состав «Реал Сосьедада», перейдя из «Динамо».

«Реал Сосьедад» сыграет с «Лас-Пальмасом» 25 августа в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут. Следить за ходом противостояния можно по этой ссылке.