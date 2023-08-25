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    ЦСКА потерял очки в матче с «Оренбургом»

    «Оренбург» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 6-го тура РПЛ ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    На гол Мойсеса хозяева ответили точным ударом Лукаса Веры.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — ЦСКА 1:1
    Голы: 0:1 Мойзес (50'), 1:1 Лукас Вера (70') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Ренато Гойкович, Максим Сидоров, Florentin G., Лукас Вера, Иван Башич, Юрий Ковалёв, Obukhov V., Брайан Мансилья ЦСКА: Владислав Тороп, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Кирилл Глебов, Oblyakov I., Саша Зделар, Максим Мухин, Константин Кучаев, Антон Заболотный, Фёдор Чалов Предупреждения: Матиас Перес (34'), Виллиан Роша (37'), Антон Заболотный (67'), Саша Зделар (88')

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА набрал 10 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице. У «Оренбурга» два пункта и последняя позиция.

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