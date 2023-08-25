Лукаку может перейти в «Рому»

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
По информации The Telegraph, в переходе Лукаку заинтересована «Рома».
Римский клуб ведет переговоры с «Челси» об аренде бельгийского футболиста.
В прошлом сезоне Лукаку выступал на правах аренды за миланский «Интер».
Этим летом Ромелу вел переговоры с «Ювентусом», но болельщики туринского клуба выступили против подписания 30-летнего форварда. В «Интере» назвали предательством желание Лукаку продолжить карьеру в «Ювентусе».
Напомним, сообщалось, что «Челси» намерен продать Лукаку до закрытия летнего трансферного окна.