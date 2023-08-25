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    Лукаку может перейти в «Рому»

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    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может вернуться в итальянскую Серию А.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    По информации The Telegraph, в переходе Лукаку заинтересована «Рома».

    Римский клуб ведет переговоры с «Челси» об аренде бельгийского футболиста.

    В прошлом сезоне Лукаку выступал на правах аренды за миланский «Интер».

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    • Этим летом Ромелу вел переговоры с «Ювентусом», но болельщики туринского клуба выступили против подписания 30-летнего форварда. В «Интере» назвали предательством желание Лукаку продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Напомним, сообщалось, что «Челси» намерен продать Лукаку до закрытия летнего трансферного окна.

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