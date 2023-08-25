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    Гринвуд может стать игроком сборной Ямайки

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    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может сменить спортивное гражданство. Футболист задумался о выступлении за сборную Ямайки.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    По информации Daily Mail, Гринвуду в 2021 году уже поступало предложение выступать за сборную Ямайки, но тогда он ответил отказам. Теперь велик шанс, что Мэйсон согласиться выступать за представителя зоны КОНКАКАФ.

    На счету Гринвуда лишь один матч за сборную Англии. 5 сентября 2020 года он сыграл против Исландии в рамках Лиги наций. Мэйсон имеет право на смену спортивного гражданства из-за материнских корней. Процесс может быть начат в следующем месяце в соответствии с правилами ФИФА.

    Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о расставании с нападающим. Гринвуда обвиняли в попытке изнасилования и агрессивном поведении, однако впоследствии оправдали из-за недостатка доказательств.

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