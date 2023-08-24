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    Семак: В «Зените» уже давно забыли матч со «Спартаком»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой с «Уралом» в шестом туре РПЛ признался, что уже не вспоминает о недавней победе над «Спартаком» (3:1).

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    «Любая игра эмоциональная. Это был всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил — те же три очка, как и за любой другой матч. Предстоящий тур ничем не отличается.

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    • Понятно, что игры со "Спартаком" по эмоциям отличаются от других матчей, но эту игру мы уже давно забыли и готовимся к "Уралу". Нас ждет не менее сложный соперник, мы должно только об этом и думать», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

    Матч «Зенит» — «Урал» пройдет 26 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 15:00 мск.

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