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    Орлов: Семак угадал со схемой на матч со «Спартаком»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах «Спартака» в матче против «Зенита» (1:3).

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «У "Спартака" не было компактности, довольно большие разрывы между линиями. В тень ушли лидеры. В первом тайме комментаторы, кажется, только два раза произнесли фамилию Промеса. Почему? Зенитовцы отрезали Квинси и Соболева от остальных. Схема с тремя центральными защитниками себя оправдала.

    Гости быстро, за счет коротких передач выходили из-под давления, создавали численное преимущество впереди. Сергеев мог забивать еще до гола Вендела. Великолепный же момент! Но зачем же ты бьешь со всей силы? Сыграй на исполнение! Вспомните второй мяч Вендела — в уголок, щечкой. Это уже опыт. Иван хороший парень, еще прибавит.

    Вендел показал, что класс никуда не делся. Я бы, кстати, не заострял внимания на том, что он пропустил всю предсезонку. Да, были какие-то фото с отдыха. Но я не поверю, что бразилец себя полностью запустил. Все равно поддерживал себя в тонусе, понимая, что сезон скоро возобновится. Да, приехал не в оптимальных кондициях, но оказался профессионалом. Посмотрите, как он довольно быстро себя подтянул, привел в норму!

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    • Меня сначала удивило, когда в конце встречи Семак убрал с поля Вендела, Клаудиньо. Подумалось, что "Спартак" сейчас заберет центр поля. Но нет! У "Зенита" хорошая скамейка. Ерохин, Сутормин, Кассьерра быстро влились в игру, питерцы забили третий мяч. Это говорит о правильной "химии" внутри коллектива. Все понимают свои роли в "Зените". Значит, раздевалка — в порядке. Командный дух на уровне.

    Марио еще не готов на сто процентов. Объем пока не тот. Хотя, надо признать, что поле было тяжеловатое. Эракович играет все увереннее и увереннее. Кержаков однозначно может занести себе этот матч в актив», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    В следующем матче «Спартак» сыграет на своем поле с «Ахматом», а «Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Уралом».

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