ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Мастер-класс от Вендела. Эксперименты Абаскаля привели к фиаско в матче с «Зенитом»
  • 07:52
    • Джокович — чемпион «Мастерса» в Цинциннати
  • 12:15
    • Стала известна сумма отступных в контракте Захаряна с «Реал Сосьедадом»
  • 12:06
    • Таджикистан отказался играть со сборной России в этом году
  • 11:38
    • Карасев посетит осенний сбор судей УЕФА
  • 08:24
    • Касаткина снова стала первой ракеткой России
    Все новости спорта

    Хохлов: В Сан-Себастьяне Захарян сможет думать только о футболе. Там негде тусить

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Сосьедад Примера (Ла Лига) Футбол Испании Динамо РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов прокомментировал переход Арсена Захаряна из «Динамо» в клуб из Сан-Себастьяна.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    «Сан-Себастьян живет футболом. Арсену надо быть готовым к тому, что его будут узнавать везде. Через одного на улице он будет встречать фаната клуба.

    Заносчивости не будет, дергать тоже не станут, но узнавать ― 100%, к нему будет повышенное внимание на улицах.

  • Орлов: Захаряну повезло, кто-то в него поверил
  • Читайте по теме

    • Захарян едет в идеальное место для того, чтобы думать только об игре. В Сан-Себастьяне нет ночных клубов, на весь город ― две дискотеки. Тусить, в общем, там негде, город очень дорогой даже по меркам Испании.

    Захарян сможет сконцентрироваться только на футболе», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».

    Захарян подписал с «Реал Сосьедадом» контракт до 2029 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» потеряет очки в матче с «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Сможет ли «Милан» начать сезон с победы?
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли «Севилья» одержать первую победу в сезоне?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торино — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Котов — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Перселл — Чеккинато
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боливар — Интернасьонал
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры