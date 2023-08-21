Хохлов: В Сан-Себастьяне Захарян сможет думать только о футболе. Там негде тусить

Бывший футболист «Реал Сосьедада»прокомментировал переходизв клуб из Сан-Себастьяна.

«Сан-Себастьян живет футболом. Арсену надо быть готовым к тому, что его будут узнавать везде. Через одного на улице он будет встречать фаната клуба.

Заносчивости не будет, дергать тоже не станут, но узнавать ― 100%, к нему будет повышенное внимание на улицах.

Захарян едет в идеальное место для того, чтобы думать только об игре. В Сан-Себастьяне нет ночных клубов, на весь город ― две дискотеки. Тусить, в общем, там негде, город очень дорогой даже по меркам Испании.

Захарян сможет сконцентрироваться только на футболе», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».

Захарян подписал с «Реал Сосьедадом» контракт до 2029 года.