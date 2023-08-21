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    • «Алавес» и «Севилья» устроили голевую перестрелку в матче Примеры
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    «Алавес» и «Севилья» устроили голевую перестрелку в матче Примеры

    «Алавес» — «Севилья»: счет матча 4:3, обзор голов

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    «Алавес» обыграл «Севилью» (4:3) в матче 2-го тура испанской Примеры.

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    Первый гол забили хозяева на 7-й минуте встречи. Отличился нападающий «Алавеса» Луис Риоха.

    Спустя всего 8 минут «Севилья» сравняла счет. Защитник «Алавеса» Абделькадир Абкар оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 1:1.

    На 41-й минуте нападающий гостей Эрик Ламела забил гол и вывел свою команду вперед.

    Спустя всего 3 минуты «Алавес» сумел сравнять счет. Защитник хозяев Рубен Дуарте не промахнулся — 2:2.

    После этого в дело вступил нападающий «Алавеса» Кике. Игрок за короткое время сделал дубль и вывел свою команду вперед, забив 2 гола на 54-й и 59-й минутах встречи.

    На 90+7-й минуте «Севилья» все-таки сократила отставание до минимума благодаря голу Рафаэля Мира, но на большее команду не хватило.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Севилья 4:3
    Голы: 1:0 Луис Риоха (7'), 1:1 Abdel Abqar (автогол) (15'), 1:2 Эрик Ламела (41'), 2:2 Рубен Дуарте (44'), 3:2 Кевин Гарсиа (54'), 4:2 Кевин Гарсиа (59'), 4:3 Рафаэль Мир Висенте (90 + 7') Алавес: Антонио Сивера, Андони Горосабель, Abdel Abqar, Александар Седлар, Рубен Дуарте (Rafa Marin, 87'), Carlos Benavidez (Антонио Бланко, 80'), Xeber Alkain (Хави Лопес, 67'), Андер Гевара, Хон Гуриди, Луис Риоха (Мигель Де ла Фуэнте, 87'), Кевин Гарсиа (Мамаду Силла, 79') Севилья: Юссеф Эн-Несири, Эрик Ламела, Сусо (Рафаэль Мир Висенте, 76'), Лукас Окампос (Оливер Торрес, 60'), Жоан Жордан (Хесус Корона, 75'), Иван Ракитич (Фернандо, 46'), Маркос Акунья (Адрия Хинер, 46'), Кике Салас, Неманья Гудель, Хесус Навас, Марко Дмитрович Предупреждения: Неманья Гудель (62'), Андони Горосабель (90 + 1'), Оливер Торрес (90 + 9')

    В следующем матче «Алавес» встретится 28 августа с «Хетафе», а «Севилья» сыграет 26 августа с «Жироной».

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