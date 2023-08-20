«Црвена Звезда» отправила Пруцева в аренду в словенский клуб

Российский полузащитник «Црвены Звезды»проведет нынешний сезон в Словении.

20-летний россиянин будет выступать на правах аренды за клуб «Целье». Соглашение рассчитано вплоть до 30 июня 2024 года.

«Счастлив стать футболистом "Целе". Когда я разговаривал с главным тренером Альбертом Риерой, то сразу понял, что буду частью очень амбициозного проекта, где мне дадут шанс проявить себя.

Нынешним летом я хотел найти команду, которая будет бороться за победу в чемпионате и Кубке страны, как это было у меня в "Црвене Звезда". Теперь же мне предстоит показать, на что я способен», — цитирует Пруцева пресс-служба «Целе».

Пруцев стал игроком «Црвены Звезды» летом 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл 11 матчей в составе белградской команды и отметился одним забитым мячом. Контракт хавбека с «Црвеной Звездой» рассчитан до 30 июня 2026 года.