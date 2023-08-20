«Ланс» — «Ренн»: счет матча 1:1, обзор голов

Уже на 3-й минуте матча колумбийский защитник Дейвер Мачадо вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 53-й минуте — Бенжамен Буриго реализовал пенальти.
Футбол. Франция. Лига 1
Ланс — Ренн 1:1
Голы: 1:0 Дейер Мачадо (3'), 1:1 Бенжамен Буриго (пенальти) (53') Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Пшемыслав Франковский, Салис Абдул-Самед, Анди Диуф (Стейн Спирингс, 81'), Дейер Мачадо (Массадио Айдара, 75'), Адриен Томассон (Morgan Guilavogui, 74'), Анжело Фюльжини (Давид Кошта, 75'), Флорьян Сотока (Oscar Cortes, 89') Ренн: Амин Гуири, Арно Калимуэндо, Людовик Блас (Жереми Доку, 63'), Энцо Ле Фе (Дезире Дуэ, 63'), Батист Сантамария (Неманья Матич, 62'), Бенжамен Буриго (Гела Дуэ, 89'), Жануэль Белосьян (Адриен Трюффер, 82'), Артур Теате, Варме Омари, Лоранс Ассиньон, Стив Манданда Предупреждения: Салис Абдул-Самед (51'), Варме Омари (57'), Жонатан Гради (79')