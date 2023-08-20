ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альварес и Фоден Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла»
  • 21:31
    • Автогол Джикии помог «Зениту» победить «Спартак»
  • 22:34
    • «Барселона» одержала победу над «Кадисом»
  • 21:56
    • «Ахмат» разгромил «Оренбург» в первом матче Ромащенко
  • 20:34
    • «Челси» в большинстве уступил «Вест Хэму», Фернандес не забил пенальти
  • 19:29
    • «Факел» одолел «Пари НН», одержав первую победу в новом сезоне РПЛ
    Все новости спорта

    «Ланс» обменялся голами с «Ренном»

    «Ланс» — «Ренн»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ланс Ренн
    В матче 2-го тура чемпионата Франции по футболу «Ланс» на своем поле сыграл вничью с «Ренном» — 1:1.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Уже на 3-й минуте матча колумбийский защитник Дейвер Мачадо вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 53-й минуте — Бенжамен Буриго реализовал пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Ренн 1:1
    Голы: 1:0 Дейер Мачадо (3'), 1:1 Бенжамен Буриго (пенальти) (53') Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Пшемыслав Франковский, Салис Абдул-Самед, Анди Диуф (Стейн Спирингс, 81'), Дейер Мачадо (Массадио Айдара, 75'), Адриен Томассон (Morgan Guilavogui, 74'), Анжело Фюльжини (Давид Кошта, 75'), Флорьян Сотока (Oscar Cortes, 89') Ренн: Амин Гуири, Арно Калимуэндо, Людовик Блас (Жереми Доку, 63'), Энцо Ле Фе (Дезире Дуэ, 63'), Батист Сантамария (Неманья Матич, 62'), Бенжамен Буриго (Гела Дуэ, 89'), Жануэль Белосьян (Адриен Трюффер, 82'), Артур Теате, Варме Омари, Лоранс Ассиньон, Стив Манданда Предупреждения: Салис Абдул-Самед (51'), Варме Омари (57'), Жонатан Гради (79')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович возьмет реванш у Алькараса?
  • Алькарас — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Арсенал» потеряет очки в матче с «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Аргентинец имеет больше шансов на победу?
  • Родригес Таверна — Вессельс. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 21 августа
  • Завтра в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Родригес Таверна — Вессельс
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Стивенс — Грабер
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наварро — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мария — Грачева
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры