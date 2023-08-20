Карпин отреагировал на разгромное поражение от «Сочи»

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча против «Сочи» (0:4) в 5-м туре РПЛ и высказался о неудачной игре команды на выезде в этом сезоне.

«Причина поражения кроется в плохой игре. Сказалось ли качество поля на игре? Это всё отмазки. Вратарская проблема в команде? По поводу Песьякова: сколько матчей мы сыграли в этом сезоне, где он нас не выручил? Да, у него была ошибка в игре с "Крыльями Советов", но там и защитники недоработали. Надо и защитников тогда всех менять?

Сказывается ли логистика на неудачной игре на выезде? Не думаю, что сейчас это связано с логистикой. Прошлый год показал, что на выезде результаты мы добывали даже лучше, чем дома. Поле, жарко, логистика, это все является отмазками», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» в пяти матчах набрал 7 очков и на данный момент располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Карпина проведут 26 августа против «Пари НН».