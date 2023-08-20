Индзаги: Я доволен игрой, «Интер» хорошо подготовился к матчу с «Монцей»

Главный тренер «Интера»подвел итоги матча первого тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:0).

«Я доволен игрой, мы хорошо подготовились к матчу. "Монца" — непростой соперник. Я увидел у команды энтузиазм, в том числе благодаря полному стадиону. Постараемся исправить все недостатки.

Я доволен игрой Маркуса Тюрама. Не будем забывать, что он пришел из другого чемпионата. Каждый день он работает все больше и больше, чтобы улучшить взаимодействие с партнерами.

Пару раз ему не повезло, но гол придет. Арнаутович провел две тренировки, насчет него у меня не было сомнений», — цитирует Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио.

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В следующем матче «Интер» встретится 28 августа с «Кальяри», а «Монца» сыграет 26 августа с «Эмполи».