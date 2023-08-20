«Этот матч мы должны были выигрывать». Энрике о ничьей ПСЖ в матче с «Тулузой»

Главный тренервысказался ов матче 2-го тура Лиги 1 с(1:1).

«Очевидно, это разочаровывает. Этот матч мы должны были выигрывать. Думаю, у нас была достаточно хорошая первая половина. Во второй, если не учитывать гол, мы потеряли контроль и недостаточно хорошо обращались с мячом, начали теряться в переходных фазах. А с пенальти нам просто не повезло.

Снова ничья. Да, нам не хватало владения, особенно при 1:0. Наша цель заключается не в том, чтобы бегать от одних ворот к другим. Я прошу не об этом. У нас было два или три момента, но нам не повезло, а потом случился пенальти.

Обеспокоен ли я? Нет, это лишь начало сезона. Команде еще далеко до того, что я хочу видеть, особенно в атаке. Мы продолжим работать.

Во втором тайме мы стали терять мяч и пропустили гол. Если хочешь за что-то бороться в чемпионате и Лиге чемпионов, это недопустимо. Но такие ошибки во втором тайме были.

Почему Дембеле и Мбаппе не попали в стартовый состав? Я тренер, мне решать», — заявил Энрике RMC Sport.

Напомним, что ПСЖ в 2-х матчах сыграл вничью. После поединка с «Тулузой» парижане занимают 8-е место в турнирной таблице Лиги 1 (2 очка). В следующем матче ПСЖ встретится 26 августа с «Лансом».