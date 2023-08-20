«Барселона» — «Кадис»: счет матча 2:0, обзор гола

В матче 2-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу над— 2:0.

На 82-й минуте Гюндоган выполнил классный проникающий пас в штрафную гостей на ход Педри, который уже в падении неотразимо пробил в ближний угол.

Уже в компенсированное время Ферран Торрес снял все вопросы о победителе. Тер Штеген вынес мяч к центру поля, Левандовский головой исполнил скидку на ход Торресу, тот убежал на рандеву с Ледесмой и уложил снаряд в угол.