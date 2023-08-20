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    «Барселона» одержала победу над «Кадисом»

    «Барселона» — «Кадис»: счет матча 2:0, обзор гола

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    В матче 2-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Кадисом» — 2:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 82-й минуте Гюндоган выполнил классный проникающий пас в штрафную гостей на ход Педри, который уже в падении неотразимо пробил в ближний угол.

    Уже в компенсированное время Ферран Торрес снял все вопросы о победителе. Тер Штеген вынес мяч к центру поля, Левандовский головой исполнил скидку на ход Торресу, тот убежал на рандеву с Ледесмой и уложил снаряд в угол.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Кадис 1:0
    Гол: 1:0 Педри (82') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен (Эрик Гарсия, 79'), Френки де Йонг, Алекс Бальде (Ансумане Фати, 69'), Илкай Гюндоган, Ориоль Ромеу Видаль (Серхи Роберто, 79'), Гави (Abde Ezzalzouli, 68'), Lamine Yamal (Ферран Торрес, 85'), Роберт Левандовски, Педри Кадис: Рохер Марти (Хосе Мари, 86'), Alex, Chris Ramos (Альваро Негредо, 86'), Феде Сан Эметерио (Рубен Собрино, 68'), Рубен Алькарас, Иван Алехо (Дарвин Мачис, 68'), Хавьер Эрнандес, Фали Хименес, Луис Эрнандес, Исаак Карселен, Херемиас Ледесма Предупреждения: Иван Алехо (14'), Френки де Йонг (26'), Марк-Андре тер Штеген (26'), Феде Сан Эметерио (45 + 2'), Гави (45 + 6'), Педри (73')
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