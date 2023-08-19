Иванов: Слуцкий кайфует от того, что он делает

Хавбек «Рубина»прокомментировал медийную активность экс-наставника казанской команды

«Увлечения Слуцкого? Человек кайфует от того, что делает. Наверное, сейчас у него такой период в жизни, когда хочется чуть отдохнуть от тренерского ремесла. Поэтому наслаждается какими-то шоу и ещё чем-то. Все мы знаем, что внутри он такой балагур — это не запрещается. Он выбрал такое направление и придерживается его», — сказал Иванов «Чемпионату».

После ухода из «Рубина» Слуцкий является постоянным участником и ведущим различных шоу на просторах You-Tube.