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    Иванов: Слуцкий кайфует от того, что он делает

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    Хавбек «Рубина» Олег Иванов прокомментировал медийную активность экс-наставника казанской команды Леонида Слуцкого.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Увлечения Слуцкого? Человек кайфует от того, что делает. Наверное, сейчас у него такой период в жизни, когда хочется чуть отдохнуть от тренерского ремесла. Поэтому наслаждается какими-то шоу и ещё чем-то. Все мы знаем, что внутри он такой балагур — это не запрещается. Он выбрал такое направление и придерживается его», — сказал Иванов «Чемпионату».

    После ухода из «Рубина» Слуцкий является постоянным участником и ведущим различных шоу на просторах You-Tube.

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