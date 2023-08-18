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    Стало известно, когда состоится медосмотр Захаряна

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    В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос о процессе подписания полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Подтверждаем, что игрок уже прибыл в Сан-Себастьян, но официального соглашения до сих пор нет. Завтра он пройдет медосмотр. Пока мы не можем сказать больше, нам нужно подождать, и мы просим терпения», — цитирует пресс-службу «Реал Сосьедада» «Спорт-Экспресс».

    Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.

    20-летний полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

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