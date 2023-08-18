Деменко назвал фаворита в противостоянии «Спартак» — «Зенит»

Экс-игрок «Краснодара»прокомментировал предстоящий матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». По его словам, сложно назвать фаворита.

«Чего жду от матча "Спартак" — "Зенит"? Здесь трудно предсказать результат. Я думаю, фаворита тут нет. Что "Зенит", что "Спартак" сейчас в таком положении, при котором, по большому счёту, любая команда может обыграть другую.

Фактор домашнего поля сработает в пользу красно-белых? Вряд ли как-то существенно. Немножко больше зрительской поддержки будет у "Спартака, потому что из Питера болельщики тоже приедут в Москву однозначно.

Непривычно, что 'Зенит' отстаёт в таблице от 'Спартака'? На сегодняшний день он отстаёт не только от 'Спартака'. От 'Краснодара' расстояние уже гораздо больше — пять очков. Потеря каждого очка ощутима, если и дальше будут 'Спартак', допустим, или 'Зенит' допускать осечки", — приводит слова Деменко "Спорт уик-энд".

"Спартак" в четырех матчах набрал 9 очков. В активе "Зенита" семь баллов.