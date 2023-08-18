«Эспаньол» опережает «Барселону» по проданным абонементам

«Эспаньол» Фото: globallookpress.com
«Эспаньол» продал 21 тысячу абонементов. Таким образом, команда, которая выступает во втором по силе футбольном дивизионе Испании (Сегунде), превзошла по этому показателю «Барселону».
На счету «сине-гранатовых» 17,5 тысяч проданных абонементов, они не входят в топ-10, у «Жироны» — 9,5 тысяч.
В список лучших клубов попали мадридские «Реал» и «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Сарагоса», «Валенсия», «Севилья», «Атлетик», «Лас-Пальмас» и «Бетис».
Напомним, «Барселона» в этом сезоне будет выступать на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, вмещающем 49 472 зрителя.