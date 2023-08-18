«Эспаньол» опережает «Барселону» по проданным абонементам

продал больше абонементов на сезон, чем любой другой каталонский клуб. Об этом сообщил генеральный директор Сегунды Мао Йе.

«Эспаньол» продал 21 тысячу абонементов. Таким образом, команда, которая выступает во втором по силе футбольном дивизионе Испании (Сегунде), превзошла по этому показателю «Барселону».

На счету «сине-гранатовых» 17,5 тысяч проданных абонементов, они не входят в топ-10, у «Жироны» — 9,5 тысяч.

В список лучших клубов попали мадридские «Реал» и «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Сарагоса», «Валенсия», «Севилья», «Атлетик», «Лас-Пальмас» и «Бетис».

Напомним, «Барселона» в этом сезоне будет выступать на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, вмещающем 49 472 зрителя.