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    «Эспаньол» опережает «Барселону» по проданным абонементам

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    «Эспаньол» продал больше абонементов на сезон, чем любой другой каталонский клуб. Об этом сообщил генеральный директор Сегунды Мао Йе.

    «Эспаньол»
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» продал 21 тысячу абонементов. Таким образом, команда, которая выступает во втором по силе футбольном дивизионе Испании (Сегунде), превзошла по этому показателю «Барселону».

    На счету «сине-гранатовых» 17,5 тысяч проданных абонементов, они не входят в топ-10, у «Жироны» — 9,5 тысяч.

    В список лучших клубов попали мадридские «Реал» и «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Сарагоса», «Валенсия», «Севилья», «Атлетик», «Лас-Пальмас» и «Бетис».

    Напомним, «Барселона» в этом сезоне будет выступать на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, вмещающем 49 472 зрителя.

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