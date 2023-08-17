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    «Интер» включился в борьбу за Павара. Француз не намерен оставаться в «Баварии»

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    Защитник «Баварии» Бенжамен Павар надеется сменить команду перед закрытием летнего трансферного окна.

    Бенжамен Павар
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    Бенжамен Павар

    По информации журналиста Фабрицио Романо, француза хочет приобрести миланский «Интер».

    Источник отмечает, что Бенжамен стал главной трансферной целью итальянского клуба.

    Кроме того, в переходе Павара по-прежнему заинтересован «Манчестер Юнайтед». Но в этом случае все зависит от Гарри Магуайра, который до сих пор не покинул «Олд Траффорд».

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    • За ситуацией также следит «Арсенал», который, возможно, попытается купить игрока в линию обороны в связи с травмой Юрриена Тимбера.

    Transfermarkt оценивает стоимость Павара в 40 миллионов евро.

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