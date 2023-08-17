«Интер» включился в борьбу за Павара. Француз не намерен оставаться в «Баварии»

Защитник «Баварии»надеется сменить команду перед закрытием летнего трансферного окна.

По информации журналиста Фабрицио Романо, француза хочет приобрести миланский «Интер».

Источник отмечает, что Бенжамен стал главной трансферной целью итальянского клуба.

Кроме того, в переходе Павара по-прежнему заинтересован «Манчестер Юнайтед». Но в этом случае все зависит от Гарри Магуайра, который до сих пор не покинул «Олд Траффорд».

За ситуацией также следит «Арсенал», который, возможно, попытается купить игрока в линию обороны в связи с травмой Юрриена Тимбера.

Transfermarkt оценивает стоимость Павара в 40 миллионов евро.