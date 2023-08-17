«Интер» включился в борьбу за Павара. Француз не намерен оставаться в «Баварии»

Бенжамен Павар Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, француза хочет приобрести миланский «Интер».
Источник отмечает, что Бенжамен стал главной трансферной целью итальянского клуба.
Кроме того, в переходе Павара по-прежнему заинтересован «Манчестер Юнайтед». Но в этом случае все зависит от Гарри Магуайра, который до сих пор не покинул «Олд Траффорд».
За ситуацией также следит «Арсенал», который, возможно, попытается купить игрока в линию обороны в связи с травмой Юрриена Тимбера.
Transfermarkt оценивает стоимость Павара в 40 миллионов евро.