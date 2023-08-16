Зайнутдинов все еще может перебраться в «Бешикташ»

продолжают переговоры по трансферу полузащитника московского клуба

«Клубы продолжают переговоры и обмен правками в трансферном договоре. ЦСКА нужны гарантии получения денег, но процесс идет позитивно», — приводит слова Зайнутдинова «Чемпионат».

Напомним, ранее появилась информация о том, что менеджеры «Бешикташа» якобы заявили, что если клубы не подпишут официальный контракт и не отправят Зайнутдинова в Стамбул до завтрашнего вечера — они откажутся от трансфера Бактиера.

Также еще раньше сообщалось, что игрок московского ЦСКА перейдет в турецкий «Бешикташ» за 5 млн евро + 15% от перепродажи.