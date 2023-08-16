Родри: «Севилья» показала, что она всегда готова сражаться

Полузащитник «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Севильей».

«"Севилья" показала, что она всегда готова сражаться. Эта команда произвела фурор в Европе за последние несколько лет. Мы должны сыграть на максимуме, чтобы победить.

Финалы не бывают простыми. Это будет равный матч. У "Севильи" есть сильные стороны. Надо сосредоточиться на своей игре и подумать, как мы можем доставить им проблемы», — цитирует Родри официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Севилья» состоится сегодня, 16 августа, в Греции. Начало игры — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.