Окампос: Надо просто повторить то, что принесло «Севилье» победу в Лиге Европы

Нападающий «Севильи»высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Сити».

«Мы стараемся выиграть каждый матч той командой, которая у нас есть, и тем составом, который у нас есть. У нас будет 90 минут против команды, которую мы очень уважаем, но у нас тоже есть класс, и мы показали это в прошлом сезоне. Надо просто повторить то, что принесло нам победу в Лиге Европы.

Знаем, что сейчас нам надо попытать счастья, и у нас 90 минут, чтобы выиграть трофей. Это огромный стимул для меня и моих товарищей по команде», — цитирует Окампоса пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Севилья» состоится сегодня, 16 августа, в Греции. Начало игры — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.