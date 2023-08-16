Мостовой считает, что «Севилья» потреплет нервы «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА

Экс-игрок сборной Россиирассказал, что ждет от матча за Суперкубок УЕФА между английскими испанской

«Ясно, что "Манчестер Сити" будет фаворитом. Но финал есть финал. Надо учитывать, что "Севилья" — это команда, которая сыграла больше всех финалов в еврокубках за последние десять лет. На одну игру любая команда может собраться.

"Сити" возьмёт мяч и будет владеть, но "Севилья" это понимает. Не думаю, что будет крупная победа. Надеюсь, "Севилья" сможет потрепать нервы», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Стартовый свисток на стадионе «Караискакис» в греческом Пирее начнется в 22:00 мск.