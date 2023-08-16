Мендилибар: Все игроки «Севильи» хотят сыграть против «Ман Сити» и победить

Главный тренер «Севильи»поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Сити».

«Мои игроки постоянно показывают мне, что я могу доверять им на 100 процентов. Они сосредоточены. Выиграть трофей — это высшая степень гордости. Все мои игроки хотят сыграть против "Сити" и победить.

Мы приехали сюда за победой. "Сити" может проиграть. Кто знает, что произойдет. В баскетболе, водном поло и футболе один момент может перевернуть всю игру. Даже у больших команд может быть плохой день. Повлиять могут многие факторы.

Даже большие команды порой теряют своих игроков. Мы знаем, как нам надо играть. Мы должны использовать тех, кто находится в лучшей физической и психологической форме. Так мы должны действовать. Идея в том, чтобы сыграть как можно лучше с использованием тех, кто доступен», — цитирует Мендилибара УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Севилья» состоится сегодня, 16 августа, в Греции. Начало игры — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.