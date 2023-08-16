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    Мендилибар: Все игроки «Севильи» хотят сыграть против «Ман Сити» и победить

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Севилья
    Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Сити».

    Хосе Луис Мендилибар
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    Хосе Луис Мендилибар

    «Мои игроки постоянно показывают мне, что я могу доверять им на 100 процентов. Они сосредоточены. Выиграть трофей — это высшая степень гордости. Все мои игроки хотят сыграть против "Сити" и победить.

    Мы приехали сюда за победой. "Сити" может проиграть. Кто знает, что произойдет. В баскетболе, водном поло и футболе один момент может перевернуть всю игру. Даже у больших команд может быть плохой день. Повлиять могут многие факторы.

    Даже большие команды порой теряют своих игроков. Мы знаем, как нам надо играть. Мы должны использовать тех, кто находится в лучшей физической и психологической форме. Так мы должны действовать. Идея в том, чтобы сыграть как можно лучше с использованием тех, кто доступен», — цитирует Мендилибара УЕФА.

    Матч «Манчестер Сити» — «Севилья» состоится сегодня, 16 августа, в Греции. Начало игры — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.

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