Агент: Тюкавину предлагали 3 миллиона евро в год в Саудовской Аравии

Агент, представляющий интересы нападающего, ответил на вопрос о переговорах по продлению действующего соглашения между клубом и игроком.

«Есть диалог, но пока говорить не о чем. Будет конкретика — будем обсуждать. У Кости действующий контракт, он играет. Мы в диалоге.

В свое время был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление. Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 миллиона евро в год. Ответил — нет. Игрок сказал так же — хочет попробовать себя в Европе сперва. Это было полгода назад. Но Костя сказал сразу — нет, не интересно», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 17 результативных передач в 95 матчах за основную команду бело-голубых. Контракт 21-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.