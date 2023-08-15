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    Агент: Тюкавину предлагали 3 миллиона евро в год в Саудовской Аравии

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    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о переговорах по продлению действующего соглашения между клубом и игроком.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Есть диалог, но пока говорить не о чем. Будет конкретика — будем обсуждать. У Кости действующий контракт, он играет. Мы в диалоге.

    В свое время был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление. Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 миллиона евро в год. Ответил — нет. Игрок сказал так же — хочет попробовать себя в Европе сперва. Это было полгода назад. Но Костя сказал сразу — нет, не интересно», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

    Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 17 результативных передач в 95 матчах за основную команду бело-голубых. Контракт 21-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

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