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    Ташуев рассказал, почему ушел из «Ахмата»

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    Сергей Ташуев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ахмата».

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    Во вторник, 15 августа, «Ахмат» объявил о прекращении сотрудничества Сергеем Ташуевым в связи с неудачными результатами в первых матчах сезона.

    «Вчера у нас был матч с "Пари НН". Задача была выигрывать и набирать очки. Потом была бы домашняя игра. Надо было забираться наверх, на те места, на которых закончили прошлый сезон. Наши амбиции, в частности мои, оказались заложниками ситуации — пятое место, ниже падать нельзя было, а тут поражение.

    Понятно, что руководство клуба не совсем довольно результатами. Хотя слагаемых неудачи было очень много — период после сезона, сборы, травмы. Не буду рассказывать подробности, но слагаемых для неудач оказалось намного больше, чем для удач. Но это тренерская ниша. Результата не было.

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    • Вчера достаточно доброжелательно и толерантно поговорили с президентом клуба. Решили, что лучше кому-то встряхнуть команду. Есть нюансы по футболистам. Я человек фундаментальный — игру ставлю, строгий. [Вроде бы] всё хорошо, ребята молодцы — но показалось, что немного остановились в росте, не хватило конкурентоспособности. Расставание было после матча, не заранее. Расстались в хороших отношениях с президентом, будем общаться.

    Пока не прощался с командой. Всё произошло сразу после игры. Я уехал в Москву. Сейчас выходной, многие разъехались. Прощаться особенно не с кем было — все быстро разъехались.

    Конфликтов ни с кем не было. Мне кажется, что слишком гладко все было. Перед матчем с "Пари НН" я сказал, что эта игра, как лакмусовая бумажка. Потому что появились новые футболисты, травмированные были на подходе. Мне надо было делать выводы, а конкуренция будет жестокая. Но получилось наоборот. Лакмусовая бумажка сработала на меня», — приводит слова 64-летнего специалиста «Чемпионат».

    «Ахмат» набрал три очка в четырех турах чемпионата России и занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года.

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