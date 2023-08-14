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    Заболотный: Матч с «Сочи» показал, что мы готовы бороться до финального свистка

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    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный заявил, что у армейцев слаженная команда и хороший коллектив.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Почему побежал праздновать гол к скамейке? Просто праздновал этот гол с ребятами, это ничего не значило. Можно сказать, сплочение команды.

    У нас очень слаженная команда и хороший коллектив. Матч с "Сочи" показал, что мы готовы драться и бороться до финального свистка», — сказал Заболотный пресс-службе ЦСКА.

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  • 12/08/2023

    • После победы над «Сочи» армейцы занимают 3-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем матче ЦСКА встретится с московским «Динамо» 19 августа.

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