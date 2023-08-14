Заболотный: Матч с «Сочи» показал, что мы готовы бороться до финального свистка

Нападающийзаявил, что у армейцев слаженная команда и хороший коллектив.

«Почему побежал праздновать гол к скамейке? Просто праздновал этот гол с ребятами, это ничего не значило. Можно сказать, сплочение команды.

У нас очень слаженная команда и хороший коллектив. Матч с "Сочи" показал, что мы готовы драться и бороться до финального свистка», — сказал Заболотный пресс-службе ЦСКА.

После победы над «Сочи» армейцы занимают 3-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем матче ЦСКА встретится с московским «Динамо» 19 августа.