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    Орлов: Видимо, с Ренаном провели беседу

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    Комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» (2:0). Игра состоялась 13 августа в Санкт-Петербурге.

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    «Очевидно, что "Зенит" провел неровный матч. Два разных тайма. Надо было снимать все вопросы до перерыва. Хватало хороших моментов, "Зенит" имел большое преимущество, однако подвела реализация. А во второй половине встречи команда Сергея Семака, надо признать, "подсела". Многие игроки пока не готовы физически. "Факел" где-то мог и наказать.

    Кто-то критикует "Зенит" за то, что команда вышла против "Факела" в пять защитников. А давайте посмотрим на тактику под другим углом. Семак попытался освежить фланги. Дуглас Сантос и Марио Фернандес в целом добавили остроты атаке. Другое дело, что им обоим еще надо выйти на пик формы.

    Вендел пока показывает 60 процентов от своего уровня. Но до "Спартака" еще неделя. Подтянется и он, и Кладуиньо. Эракович вписался в построения Семака. Ренан играл уже аккуратнее по сравнению с матчем с "Динамо", вольностей и авантюр себе не позволял. Видимо, с ним провели беседу. В итоге — то, что надо!» — сказал Орлов «СЭ».

    После 4 туров «Зенит» с 7 очками идет 6-м в таблице. В следующем поединке питерский клуб на выезде встретится со «Спартаком».

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