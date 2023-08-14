«Челси» и «Брайтон» согласовали трансфер Кайседо

«Челси» согласовал с «Брайтоном» трансфер полузащитника, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, данная покупка станет рекордной в рамках английской Премьер-лиги. «Челси» заплатит за 21-летнего хавбека примерно 127 миллионов евро. «Чайки» также будут претендовать на процент с последующей продажи эквадорца. Медицинское обследование будет назначено на ближайшие дни.

Соглашение футболиста с «аристократами» будет рассчитано до 2031 года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.