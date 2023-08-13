«Зенит» — «Факел»: счет матча 2:0, обзор голов

обыгралв матче 4-го тура РПЛ. Питерцы выиграли со счетом 2:0.

На 16-й минуте «Зенит» вышел вперед после гола Ивана Сергеева. Гол Мантуана на 8-й компенсированной минуте матча удвоил результат хозяев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Факел 2:0 Голы: 1:0 Иван Сергеев (16'), 2:0 Густаво Мантуан (90+8') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Erakovic S., Роберт Ренан, Марио Фернандес, Вендел, Дмитрий Васильев, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Матео Кассьерра, Иван Сергеев Факел: Виталий Гудиев, Василий Черов, Сергей Божин, Kudryashov F., Masternoy V., Андрей Мендель, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Motpan N., Markov E. Предупреждения: Дуглас Сантос (38'), Вячеслав Караваев (62'), Сергей Божин (62'), Хызыр Аппаев (87'), Нуралы Алип (88'), (90+6'), (90+7')

«Зенит» набрал 7 очков. Это лишь вторая победа команды Семака в этом сезоне. Клуб находится на 7-м месте.

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» потерпел 4-е поражение подряд и продолжает идти на последнем месте в таблице.